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Зеленський про візит Гутерреша в Україну: будемо працювати над необхідними результатами

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сьогодні прибув до Львова. Україна буде працювати з організацією над досягненням необхідних результатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"В Україну вже прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Будемо працювати над необхідними для України результатами", - сказав він.

Нагадаємо, 18 серпня Гутерреш має зустрітися з Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Під час тристоронніх переговорів політики обговорять шляхи припинення війни, а також "зернові коридори".

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Володимир Зеленський