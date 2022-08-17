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Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов

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Среда 17 августа 2022 17:15
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов Фото: Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов. Завтра он встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы ООН.

"Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом", - пишет пресс-служба ООН.

Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом во Львов

Фото: Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)

Отметим, что согласно сообщению администрации Эрдогана, турецкий лидер вместе с Владимиром Зеленским поднимут вопросы отношений между Украиной и Турцией.

Уже во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

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