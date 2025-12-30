UA

Зеленський: війна може завершитися у 2026 році - РФ боїться мобілізації

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Війна Росії проти України може завершитися у 2026 році, оскільки чисельність російської армії вперше перестала зростати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, у попередні роки РФ щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація змінилася. Вперше кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, через що загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

"Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати. Тому ми вважаємо, що 2026-го, дай Боже, ми зупинимо війну.  Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію", - сказав Зеленський.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через великі втрати на Покровському напрямку російське командування почало формувати штурмові підрозділи з жінок.

Також з’являлася інформація про масовий набір резервістів у РФ нібито для охорони об’єктів критичної інфраструктури. Створення таких підрозділів розпочалося щонайменше у 20 регіонах країни.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що під цим приводом Кремль фактично здійснює примусовий частковий призов у межах формування так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви про захист стратегічних об’єктів, цих резервістів готують до участі у бойових діях проти України.

Крім того, окупаційна влада РФ намагається легалізувати примусову мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій України. Російські депутати ухвалили закон, який дозволяє проводити призов упродовж усього року - з 1 січня до 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.

