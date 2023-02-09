Зеленський виступає перед Європарламентом: головні заяви та онлайн-трансляція

Перед виступом у Європарламенті заслухали гімн України, де вже перебуває Володимир Зеленський, його зустріла голова Європарламенту Роберта Мецола.

12:07. Зеленський почав виступ

Головні заяви президента:

Для України шлях до Європи - шлях додому.

Тотальна війна, розв'язана Росією, не лише за територію в тій, або іншій частині Європи - її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та зброї від інших диктатур, зокрема, від іранського режиму.

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12:03. Перед початком виступу Зеленського голова Європарламенту Роберта Мецола висловила підтримку Україні та подякувала за "боротьбу за Європу".

12:00. Зеленський вже в залі Європарламенту, його зустріли довгими оплесками

Чотири запити президента

Зазначимо, як раніше писали ЗМІ, візит президента Володимира Зеленського до Брюсселю, зокрема, має на меті такі цілі:

підтримка від союзників - прискорення постачання озброєння Україні перед можливим весняним наступом РФ. Ключове питання в цьому - бойова авіація та далекобійні ракети;

посилення санкційного тиску на Росію, введення обмежень проти російської атомної галузі, зокрема, "Росатому";

питання шляху України до членства в Європейському союзі;

підтримка української "формули миру" для формування нової архітектури глобальної безпеки.

Далі - саміт ЄС

Зазначимо, що на цьому візит глави держави в Брюсселі не закінчиться. Далі Володимира Зеленського очікують на саміті ЄС. Під час якого, як очікується, він закликатиме партнерів надати Україні якнайшвидше необхідну військову підтримку, зокрема бойові літаки. Разом з тим у президента в Брюсселі запланована і низка зустрічей.

Нагадаємо, що міжнародне турне президента Володимира Зеленського почалося з того, що він приїхав до Британії, де провів зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком, уперше зустрівся з королем Чарльзом III та виступив перед парламентом країни-партнера, а також відвідав полігон, де навчають українських військових.

Додамо, після чого глава держави вирушив до Франції, де провів зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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