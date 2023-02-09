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Зеленський сьогодні буде у Брюсселі: ЗМІ назвали головні запити до лідерів ЄС

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Брюссель, Четвер 09 лютого 2023 08:37
Зеленський сьогодні буде у Брюсселі: ЗМІ назвали головні запити до лідерів ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Брюсселю, де проведе низку зустрічей. Ймовірно, глава держави буде закликати лідерів ЄС посилити військову допомогу та ввести нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зеленський сьогодні виступить перед Європейським парламентом, а потім відвідає саміт ЄС. За даними ЗМІ, найголовнішим закликом президента буде зброя. Очікується, що президент закличе лідерів ЄС збільшити та пришвидшити постачання.

"Нам дуже потрібна зараз, як і вчора, далекобійна артилерія, всі види артилерійських боєприпасів", - сказав журналістам представник України.

Водночас джерела видання наголошують, що Зеленський закличе лідерів пришвидшити постачання танків, рішення щодо яких низка країн уже ухвалила.

Також окремою темою будуть винищувачі та далекобійні ракети. Поки чіткої позиції щодо літаків немає ні у США, ні у Європі.

Ймовірно, у Брюсселі сьогодні обговорять нові санкції ЄС проти Росії. Очікується, що Зеленський буде закликати ввести санкції проти атомної енергетики, зокрема проти "Росатома".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський сьогодні вперше з початку повномасштабної війни прибуде до Брюсселя. Планується, що президент України виступить у Європарламенті та приєднається до саміту ЄС.

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