Зеленский выступает перед Европарламентом: главные заявления и онлайн-трансляция

Перед выступлением в Европарламенте заслушали гимн Украины, где уже находится Владимир Зеленский, его встретила глава Европарламента Роберта Мецола.

12:07. Зеленский начал выступление

Главные заявления президента:

Для Украины путь в Европу - путь домой.

Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы - ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.

Российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Он пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах. Но навечно ли это? Вопросы для всех нас. Ответ - нет.

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, несущие оружие Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков. Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься ... Будет ли это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.

Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая - важны. Каждый и каждая - сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу.

Мы не полагаемся на слова - мы действуем. Мы не пасуем перед врагом - мы стоим. Мы не теряем время - мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.

Новость дополняется...

12:03. Перед началом выступления Зеленского глава Европарламента Роберта Мецола выразила поддержку Украине и поблагодарила за "борьбу за Европу".

12:00. Зеленский уже в зале Европарламента, его встретили длинными аплодисментами

Четыре запроса президента

Отметим, как ранее писали СМИ, визит президента Владимира Зеленского в Брюссель, в частности, преследует такие цели:

поддержка от союзников - ускорение поставок вооружения Украине перед возможным весенним наступлением РФ. Ключевой вопрос в этом - боевая авиация и дальнобойные ракеты;

усиление санкционного давления на Россию, введение ограничений против российской атомной отрасли, в частности, "Росатома";

вопросы пути Украины к членству в Европейском союзе;

поддержка украинской "формулы мира" для формирования новой архитектуры глобальной безопасности.

Далее - саммит ЕС

Отметим, что на этом визит главы государства в Брюсселе не окончится. Далее Владимира Зеленского ожидают на саммите ЕС. Во время которого, как ожидается, он будет призывать партнеров оказать Украине скорейшую необходимую военную поддержку, в том числе боевые самолеты. Вместе с тем, у президента в Брюсселе запланирован и ряд встреч.

Напомним, что международное турне президента Владимира Зеленского началось с того, что он приехал в Британию, где провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, впервые встретился с королем Чарльзом III и выступил перед парламентом страны-партнера, а также посетил полигон, где учат украинских военных.

Добавим, после чего глава государства отправился во Францию, где провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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