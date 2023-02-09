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Зеленский выступает перед Европарламентом: главные заявления и онлайн-трансляция

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Брюсселе. Где уже завершил свою речь в Европейском парламенте.

Ключевые цитаты главы государства и онлайн-трансляцию его выступления - собрано в материале РБК-Украина.

Перед выступлением в Европарламенте заслушали гимн Украины, где уже находится Владимир Зеленский, его встретила глава Европарламента Роберта Мецола.

12:07. Зеленский начал выступление

Главные заявления президента:

  • Для Украины путь в Европу - путь домой.
  • Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы - ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.
  • Российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Он пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах. Но навечно ли это? Вопросы для всех нас. Ответ - нет.

  • Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, несущие оружие

    Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков.

    Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

  • Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.

  • Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая - важны. Каждый и каждая - сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу.

  • Мы не полагаемся на слова - мы действуем. Мы не пасуем перед врагом - мы стоим. Мы не теряем время - мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.

Новость дополняется...

12:03. Перед началом выступления Зеленского глава Европарламента Роберта Мецола выразила поддержку Украине и поблагодарила за "борьбу за Европу".

12:00. Зеленский уже в зале Европарламента, его встретили длинными аплодисментами

Четыре запроса президента

Отметим, как ранее писали СМИ, визит президента Владимира Зеленского в Брюссель, в частности, преследует такие цели:

  • поддержка от союзников - ускорение поставок вооружения Украине перед возможным весенним наступлением РФ. Ключевой вопрос в этом - боевая авиация и дальнобойные ракеты;
  • усиление санкционного давления на Россию, введение ограничений против российской атомной отрасли, в частности, "Росатома";
  • вопросы пути Украины к членству в Европейском союзе;
  • поддержка украинской "формулы мира" для формирования новой архитектуры глобальной безопасности.

Далее - саммит ЕС

Отметим, что на этом визит главы государства в Брюсселе не окончится. Далее Владимира Зеленского ожидают на саммите ЕС. Во время которого, как ожидается, он будет призывать партнеров оказать Украине скорейшую необходимую военную поддержку, в том числе боевые самолеты. Вместе с тем, у президента в Брюсселе запланирован и ряд встреч.

Напомним, что международное турне президента Владимира Зеленского началось с того, что он приехал в Британию, где провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком, впервые встретился с королем Чарльзом III и выступил перед парламентом страны-партнера, а также посетил полигон, где учат украинских военных.

Добавим, после чего глава государства отправился во Францию, где провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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