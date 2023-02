Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС

"Президент України прибув до Брюсселя після польоту з Еммануелем Макроном президентським літаком", - йдеться у повідомленні.

У Брюсселі вже зібралася черга журналістів, які чекають прибуття Володимира Зеленського.

Президент Європейського парламенту Роберта Метцола анонсувала виступ Зеленського.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України

Володимир Зеленський буде сьогодні вранці у Європарламенті", - написала вона у Twitter.

Водночас глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публікує фото з Володимиром Зеленський.

Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5