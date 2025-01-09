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Зеленський висловив США підтримку на тлі лісових пожеж у Каліфорнії

Четвер 09 січня 2025 11:48
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Зеленський висловив США підтримку на тлі лісових пожеж у Каліфорнії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатами Америки (США) на тлі руйнувань, що були спричинені лісовими пожежами у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента.

"Жахливі кадри руйнувань, спричинених лісовими пожежами в Каліфорнії. Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум'ям. Висловлюємо підтримку нашим американським друзям", - написав президент.

Лісові пожежі у Каліфорнії

Нещодавно у передмісті Лос-Анджелесу спалахнула масштабна пожежа, яка отримала назву Palisades Fire. Вогонь знищив вже більше 1100 гектарів території, а його швидкому поширенню сприяють потужні вітри та суха погода.

Вчора, 8 січня, у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. У районі міста вирують три осередки пожежі, зокрема в популярному серед голлівудських зірок елітному районі

Тим часом президент США Джо Байден був змушений скасувати візит до Італії через масштабні лісові пожежі.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Калифорния
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