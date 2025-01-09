Зеленский выразил США поддержку на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Президент Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатами Америки (США) на фоне разрушений, вызванных лесными пожарами в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента.

"Ужасные кадры разрушений, вызванных лесными пожарами в Калифорнии. Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые отважно борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям", - написал президент.

Лесные пожары в Калифорнии

Недавно в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный пожар, который получил название Palisades Fire. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.

Вчера, 8 января, в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в частности в популярном среди голливудских звезд элитном районе

Тем временем президент США Джо Байден был вынужден отменить визит в Италию из-за масштабных лесных пожаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.