ua en ru
Чт, 09 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский выразил США поддержку на фоне лесных пожаров в Калифорнии

Четверг 09 января 2025 11:48
UA EN RU
Зеленский выразил США поддержку на фоне лесных пожаров в Калифорнии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатами Америки (США) на фоне разрушений, вызванных лесными пожарами в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента.

"Ужасные кадры разрушений, вызванных лесными пожарами в Калифорнии. Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые отважно борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям", - написал президент.

Лесные пожары в Калифорнии

Недавно в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул масштабный пожар, который получил название Palisades Fire. Огонь уничтожил уже более 1100 гектаров территории, а его быстрому распространению способствуют мощные ветры и сухая погода.

Вчера, 8 января, в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. В районе города бушуют три очага пожара, в частности в популярном среди голливудских звезд элитном районе

Тем временем президент США Джо Байден был вынужден отменить визит в Италию из-за масштабных лесных пожаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Калифорния
NEWS
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война