"Знаючи підлість Росії". Москва може посилити удари під нові переговори, - Зеленський

Україна, Субота 16 серпня 2025 16:05
"Знаючи підлість Росії". Москва може посилити удари під нові переговори, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Російська окупаційна армія може посилити тиск на фронті, намагаючись створити вигідніші для Росії політичні обставини. Відповідні приготування та переміщення вже фіксуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що відповідні пересування та приготування російських окупантів до нових штурмів вже зафіксовано. Україна готовиться протидіяти наступу - якщо буде потрібна, то ця протидія буде асиметричною.

"Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу. Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - додав президент.

Зазначимо, тим часом росіян викрили на черговій брехні. Російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації - постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Також нагадаємо, що Збройні сили України просунулися вперед на одній з важливих ділянок фронту. Йдеться про Лиманський напрямок. Окрім цього, Україна вже другу добу поспіль має значні успіхи на найскладніших ділянках фронту - Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.

