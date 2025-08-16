ua en ru
"Зная подлость России". Москва может усилить удары под новые переговоры, - Зеленский

Украина, Суббота 16 августа 2025 16:05
"Зная подлость России". Москва может усилить удары под новые переговоры, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Российская оккупационная армия может усилить давление на фронте, пытаясь создать более выгодные для России политические обстоятельства. Соответствующие приготовления и перемещения уже фиксируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что соответствующие передвижения и приготовления российских оккупантов к новым штурмам уже зафиксированы. Украина готовится противодействовать наступлению - если потребуется, то это противодействие будет асимметричным.

"Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые выполняют боевые задачи и уничтожают оккупантов именно так, как нужно для уверенности Украины", - добавил президент.

Отметим, тем временем россиян уличили в очередной лжи. Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации - постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

Также напомним, что Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта. Речь идет о Лиманском направлении. Кроме этого, Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта - Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

