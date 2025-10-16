Повний розгром: "Азов" показав відбиття механізованого наступу РФ під Добропіллям

Українські військові показали відбиття атаки російських окупантів на Шахове та Володимирівку біля Добропілля в Донецькій області. Росіяни зазнали великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Росіяни намагалися провести масштабний механізований штурм на Очеретинському напрямку біля Добропілля. Ворог намагався захопити населений пункт Шахове. З цією метою окупанти кинули в бій багато живої сили та 22 одиниці бронетехніки.

"Найчисельніша колона - 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) — вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7:50. Підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь. З метою ускладнити мінування маршрутів просування противник виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників Сил оборони України", - зазначили в повідомленні.

При цьому росіяни намагалися змінити тактику наступу. Ще 15 жовтня ворог намагався приховати зосередження техніки у лісосмузі біля району наступу. Проте це їм не вдалося: українські війська не тільки засікли техніку, але й знищили дві одиниці.

Коли окупанти 16 жовтня почали наступ, вони зіткнулися з мінними полями, інженерними загородженнями, чіткою роботою артилерії ЗСУ й НГУ, а також з ударами екіпажів Сил безпілотних систем.

У підсумку атака була зірвана, росіяни втратили десятки одиниць живої сили. Окрім цього, знищено 9 та пошкоджено 4 одиниці бронетехніки російських окупаційних військ. Фактично, штурмову колонну було розгромлено.