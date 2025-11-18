ua en ru
Зеленский посетит Турцию: какая цель поездки

Украина, Вторник 18 ноября 2025 09:35
Зеленский посетит Турцию: какая цель поездки Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский анонсировал серию важных международных встреч. Часть из них состоится в Турции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в Telegram.

Глава государства отметил, что сегодня находится в Испании, где запланированы переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. По словам Зеленского, украинская сторона ожидает новых договоренностей, которые укрепят оборонные возможности Украины и будут способствовать защите жизни граждан.

"Каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины", - подчеркнул президент.

Завтра Зеленский отправится в Турцию. Там ожидаются переговоры по активизации дипломатических процессов и ряд решений, которые украинская сторона предложит партнерам.

Отдельно президент подчеркнул, что приоритетом Украины остается возвращение пленных.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", - заявил Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Украинская делегация во время встреч подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и обозначила ключевые условия: остановку боевых действий, режим тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласовывать перемирие.

Более того, после второго раунда переговоров Россия передала Киеву так называемый "меморандум" с рядом ультимативных требований - отвод войск из четырех областей, прекращение западной помощи, остановка мобилизации и военного положения, проведение выборов и прекращение "диверсионной деятельности" против РФ. По данным источников, Москва до сих пор работает над этим документом.

Единственным практическим результатом переговоров стали договоренности по обмену пленными.

В то же время, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

