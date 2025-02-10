UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Переговори під час Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), яку відвідає президент Володимир Зеленський, пройдуть в кулуарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Окрім того, MSC відвідає й американська делегація до якої увійдуть: 

  • віцепрезидент Сполучених Штатів Америки (США) Джей Ді Венс; 
  • державний секретар Марко Рубіо; 
  • спецпредставник США з питань українсько-російської війни Кіт Келлог. 

За словами голови MSC Крістофа Гойсена, очікується, що Зеленський також відвідає конференцію, що дозволить провести потенційні переговори з представниками ключових союзників Києва

"Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний - і ми маємо ознаки того, що він буде використаний - для досягнення прогресу щодо миру в Україні... Ми припускаємо, що переговори відбуватимуться в кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції", - додав Гойсен. 

Мюнхенська конференція з безпеки

Мюнхенська конференція з питань безпеки - це форум на якому щороку порушують питання міжнародної безпеки. Цього ж року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.

Як й зазначалось вище, MSC відвідає й Келлог. Раніше окремі ЗМІ писали про те, що посадовець представник план президента США Дональда Трампа щодо завершення повномасштабної війни в Україні, втім, пізніше Келлог особисто це спростував. Також відомо, що спецпредставник США після форуму відвідає й Україну.

Детальніше про те, що відомо про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію - читайте у матеріалі РБК-Україна "Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні