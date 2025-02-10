Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC

Мюнхенська конференція з безпеки

Мюнхенська конференція з питань безпеки - це форум на якому щороку порушують питання міжнародної безпеки. Цього ж року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.

Як й зазначалось вище, MSC відвідає й Келлог. Раніше окремі ЗМІ писали про те, що посадовець представник план президента США Дональда Трампа щодо завершення повномасштабної війни в Україні, втім, пізніше Келлог особисто це спростував. Також відомо, що спецпредставник США після форуму відвідає й Україну.

Детальніше про те, що відомо про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію - читайте у матеріалі РБК-Україна "Мюнхенська безпекова конференція 2025: коли відбудеться та хто візьме участь".

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