Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки
Президент Володимир Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки. Вона відбудеться з 14 по 16 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у коментарі Associated Press.
Мюнхенську конференцію також відвідає спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог і віце-президент США Джей Ді Венс.
Єрмак, який також братиме участь у конференції, заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру.
За словами керівника ОП, на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії Росії.
Єрмак відзначив, що поки дата зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа не визначена, але це, за його словами, має відбутися якнайшвидше. Він додав, що над цим працюють.
Керівник Офісу президента підтвердив, що Келлог відвідає Україну наприкінці лютого після Мюнхенської конференції з безпеки.
"Я вважаю, що важливо, аби ми пройшли етап консультацій і перемовин до того, як в адміністрації Трампа з’являться якісь плани. Бо наша позиція полягає в тому, що неможливо - і буде великою помилкою - мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану", - сказав Єрмак.
Щодо зацікавленості Трампа українськими рідкісноземельними металами, Єрмак зауважив, що поки обговорень цієї теми немає. Але він додав, що Україна розглядає партнерство з США і після закінчення війни і це один з пунктів стратегії.
Мюнхенська конференція з безпеки
Мюнхенська конференція з питань безпеки - це форум, який проходить щороку і є майданчиком для глобальних обговорень міжнародної безпеки. Цього року конференція проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що в ній візьмуть участь лідери близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій.
Про особисту участь президента США Дональда Трампа не повідомлялося, але участь у конференції візьму віце-президент Джей Ді Венс.
Також Мюнхен відвідає спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він зазначав, що на полях конференції обговорив війну в Україні, але не буде представляти так званий "мирний план".
Келлог також планує відвідати Україну, ймовірно, це станеться 20 лютого.
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