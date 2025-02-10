Зеленский посетит Мюнхен, но переговоры будут проходить в кулуарах, - глава MSC

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности - это форум на котором ежегодно поднимают вопросы международной безопасности. В этом году конференция будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

Как и отмечалось выше, MSC посетит и Кэллог. Ранее отдельные СМИ писали о том, что чиновник представитель план президента США Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны в Украине, впрочем, позже Келлог лично это опроверг. Также известно, что спецпредставитель США после форума посетит и Украину.

Подробнее о том, что известно о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина"Мюнхенская конференция по безопасности 2025: когда состоится и кто примет участие".

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