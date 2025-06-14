Зеленський відреагував на слова Гегсета про допомогу США: це глибоко несправедливо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Зеленський переконаний, що світ має дати чіткий сигнал Росії: якщо диктатор Володимир Путін відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші можливі санкції.

"Будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень - це глибоко несправедливо. Росія - агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати", - заявив він.

США скоротять допомогу Україні

Днями очільник Пентагону Піт Гегсет заявив про скорочення бюджету, говорячи про майбутні постачання зброї Україні.

За його словами, адміністрація Дональда Трампа має інший підхід до війни РФ проти України. У Білому домі вважають, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін.

Крім того, у Палаті представників США не підтримали ініціативу про додаткову допомогу Україні на суму 300 млн доларів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що у Трампа не розглядають продовження військової допомоги Україні. Але нещодавно у США зробили крок для продажу Україні зброї на 50 млн доларів або більше.

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