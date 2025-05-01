У Трампа готують перший продаж зброї Україні: Конгресу дали "зелене світло"
Держдепартамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Сума контакту - 50 млн доларів або більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайту Конгресу
До верхньої палати Конгресу США передали повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавства Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні на 50 млн доларів або більше.
Повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь. Воно охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України.
Варто додати, що раніше українські ЗМІ писали, що адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що дала "зелене світло" продажу зброї Україні. Йдеться про експорт товарів військового призначення через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на суму 50 млн доларів або більше.
Допомога США для України
Варто зазначити, що це буде перший продаж зброї, яку схвалила адміністрація Трампа для України. Після повернення Трампа до Білого дому адміністрація не виділяла Україні нову військову допомогу.
Раніше The New York Times писало, що у команді Трампа не обговорюють подальшу військову допомогу Україні. При цьому пакети, які були схвалені раніше адміністрацією Джо Байдена, закінчуються.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.
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