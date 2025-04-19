Допомога під загрозою. У Трампа не планують нових постачань зброї Україні, - NYT

В адміністрації президента США Дональда Трампа не обговорюють продовження постачань зброї Україні. Допомога, яка була схвалена раніше, закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами прихильників України в Конгресі, у Білому домі чи на Капітолійському пагорбі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України. За також, як зазначають співрозмовники видання, допомога для України, яка була ухвалена в останні місяці президентства Джо Байдена, закінчується.

Європейські чиновники говорять, що вони навіть не отримали запевнень, що США продовжуватимуть обмін розвідувальними даними щодо України. Це ключове питання для українських військових, оскільки розвіддані потрібні, щоб завдавати ударів по російських силах та інфраструктурі.

Як пише NYT, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, зазвичай це стосується того, що він отримує, а не того, що він планує дати.