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Збій у підтримці: Конгрес США заблокував 300 млн доларів на оборону України

США, Субота 14 червня 2025 07:53
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Збій у підтримці: Конгрес США заблокував 300 млн доларів на оборону України Фото: виступ Володимира Зеленського в Конгресі США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Конгрес США не підтримав ініціативу про додаткову допомогу Україні у розмірі 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Breaking Defence.

Поправка про 300 млн доларів військової підтримки не пройшла у Комітеті з асигнувань Палати представників.

Демократи пропонували збільшити підтримку

Комітет з асигнувань Палати представників США затвердив проєкт оборонних видатків на 2026 фінансовий рік, однак без передбачених 300 млн доларів додаткової військової допомоги Україні.

Дану ініціативу внесла конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, однак більшість членів комітету її не підтримала.

Ці кошти мали піти на придбання високоточних ракет, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння, критично важливого для захисту української території.

Марсі Каптур неодноразово наголошувала, що без додаткового фінансування Київ може втратити оперативні можливості в протистоянні агресії.

Чому республіканці були проти

Голова комітету, республіканець Том Коул, пояснив свій голос тактичною необхідністю: за його словами, включення додаткової фінансової підтримки могло б зірвати ухвалення всього пакету оборонних видатків.

Незважаючи на особисту підтримку України, Коул наголосив: "Я написав законопроєкт про найбільший пакет допомоги, і моя позиція не змінилася, але політика - це реалії. Зміни не мають розколювати тих, хто підтримує закон".

Для республіканців ключовим було питання єдності в голосуванні: будь‑які суперечливі поправки могли спровокувати внутрішні розбіжності і відтермінувати ухвалення бюджету в цілому.

Допомога залишається під питанням

Провал голосування поставило під сумнів подальше стабільне фінансування оборонних потреб України з боку США.

На фоні зростання глобальної нестабільності й тиску на західних партнерів це рішення може вплинути на обороноздатність України у 2026 році.

Нагадаємо, Палата представників, де більшість має Республіканська партія, підтримала скасування 9,4 млрд доларів на іноземну допомогу та громадське радіомовлення.

Як зазначається, це був перший раз, коли Конгрес офіційно підтримав скорочення бюджету, які запропонував Ілон Маск.

За даними ЗМІ, у Білому досі поки не обговорюють продовження військової допомоги Україні.

Але у Трампа готують перший продаж зброї Україні на 50 млн доларів або більше.

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