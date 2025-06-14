Зеленский отреагировал на слова Хегсета о помощи США: это глубоко несправедливо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax .

Зеленский убежден, что мир должен дать четкий сигнал России: если диктатор Владимир Путин отказывается прекратить войну, его ждут самые сильные возможные санкции.

"Любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо. Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать", - заявил он.

США сократят помощь Украине

На днях глава Пентагона Пит Хегсет заявил о сокращении бюджета, говоря о будущих поставках оружия Украине.

По его словам, администрация Дональда Трампа имеет другой подход к войне РФ против Украины. В Белом доме считают, что мирное соглашение через переговоры - лучшее решение в интересах обеих сторон.

Кроме того, в Палате представителей США не поддержали инициативу о дополнительной помощи Украине на сумму 300 млн долларов.

Ранее западные СМИ сообщали, что у Трампа не рассматривают продолжение военной помощи Украине. Но недавно в США сделали шаг для продажи Украине оружия на 50 млн долларов или больше.

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