Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині

11:12 09.04.2026 Чт
2 хв
Якою була реакція президента України на візит Венса?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні парламентських виборів.

У інтерв'ю британському виданню Зеленський назвав поїздку віце-президента США до Будапешта для участі в агітації за політичну силу діючого прем'єр-міністра Віктора Орбана "некорисною".

При цьому президент України підкреслив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які пройдуть у неділю, 12 квітня. За його словами, угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.

Що передувало

Нагадаємо, візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підтримати Віктора Орбана, який згідно з результатами опитувань може програти опозиції.

Зазначимо, Венс під час свого візиту до Угорщини заявив, що найбільший внесок у зусилля щодо завершення повномасштабної війни в Україні нібито зробили Дональд Трамп та Віктор Орбан.

Як повідомляло РБК-Україна, під час візиту до Будапешта Венс звинуватив українську розвідку у спробах вплинути на результати виборів в Угорщині. Він також підтримав прем'єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів і прирівняв його до Трампа, назвавши обох "миротворцями".

Згодом у МЗС України відреагували на заяви віце-президента США Джей Ді Венса про нібито українське втручання у вибори в Угорщині та США. Зокрема, у відомстві назвали їх лише частиною передвиборчої кампанії.

