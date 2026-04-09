Зеленський відреагував на поїздку Венса до Орбана напередодні виборів в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поїздку віце-президента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У інтерв'ю британському виданню Зеленський назвав поїздку віце-президента США до Будапешта для участі в агітації за політичну силу діючого прем'єр-міністра Віктора Орбана "некорисною".
При цьому президент України підкреслив, що не має наміру втручатися в угорські вибори, які пройдуть у неділю, 12 квітня. За його словами, угорський народ має сам вирішити, яку політичну партію підтримувати.
Нагадаємо, візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підтримати Віктора Орбана, який згідно з результатами опитувань може програти опозиції.
Зазначимо, Венс під час свого візиту до Угорщини заявив, що найбільший внесок у зусилля щодо завершення повномасштабної війни в Україні нібито зробили Дональд Трамп та Віктор Орбан.
Як повідомляло РБК-Україна, під час візиту до Будапешта Венс звинуватив українську розвідку у спробах вплинути на результати виборів в Угорщині. Він також підтримав прем'єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів і прирівняв його до Трампа, назвавши обох "миротворцями".
Згодом у МЗС України відреагували на заяви віце-президента США Джей Ді Венса про нібито українське втручання у вибори в Угорщині та США. Зокрема, у відомстві назвали їх лише частиною передвиборчої кампанії.