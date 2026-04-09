Зеленский отреагировал на поездку Венса к Орбану накануне выборов в Венгрии

В интервью британскому изданию Зеленский назвал поездку вице-президента США в Будапешт для участия в агитации за политическую силу действующего премьер-министра Виктора Орбана "бесполезной".

При этом президент Украины подчеркнул, что не намерен вмешиваться в венгерские выборы, которые пройдут в воскресенье, 12 апреля. По его словам, венгерский народ должен сам решить, какую политическую партию поддерживать.

Что предшествовало

Напомним, визит Джей Ди Венса в Будапешт состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Как сообщают СМИ, администрация Трампа хочет поддержать Виктора Орбана, который согласно результатам опросов может проиграть оппозиции.

Отметим, Вэнс во время своего визита в Венгрию заявил, что наибольший вклад в усилия по завершению полномасштабной войны в Украине якобы сделали Дональд Трамп и Виктор Орбан.