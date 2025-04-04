Зеленський відправить до США технічну групу для переговорів щодо угоди про надра

Україна відправить до США технічну групу для переговорів з американськими партнерами щодо угоди про рідкісноземельні метали.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
"Команди працюють над цим договором, як я і говорив. Ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. Є три ключові компанії які погодилися працювати та представляти Україну. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови", - розповів Зеленський.
За словами президента, у нього буде велика зустріч з українською командою, де йому "представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас, або які будуть відображати справедливість для нас".
"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки й над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі на початку тижня і після цього буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу з американськими партнерами", - додав глава держави.
Зеленський також зазначив, що сам він поки не планує візит до США.
Нагадаємо, у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
Нещодавно стало відомо, що США передали Україні новий проєкт угоди.
За словами президента України Володимира Зеленського, нова угода вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.
Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Нещодавно стало відомо, що Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі переговорів України та США щодо угоди про корисні копалини.
Він також зазначив, що угода зі США не має суперечити шляху України до Європейського Союзу. Це одна з принципових позицій нашої країни.
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