Зеленський відправить до США технічну групу для переговорів щодо угоди про надра

"Команди працюють над цим договором, як я і говорив. Ми займаємося питанням підбору юридичної компанії. Є три ключові компанії які погодилися працювати та представляти Україну. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови", - розповів Зеленський.

За словами президента, у нього буде велика зустріч з українською командою, де йому "представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас, або які будуть відображати справедливість для нас".

"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки й над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі на початку тижня і після цього буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу з американськими партнерами", - додав глава держави.

Зеленський також зазначив, що сам він поки не планує візит до США.