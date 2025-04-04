Зеленский отправит в США техническую группу для переговоров по соглашению о недрах

Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами по соглашению о редкоземельных металлах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.
"Команды работают над этим договором, как я и говорил. Мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. Есть три ключевые компании которые согласились работать и представлять Украину. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний, сейчас проговариваются условия", - рассказал Зеленский.
По словам президента, у него будет большая встреча с украинской командой, где ему "представят уже полностью все пункты, удовлетворяющие нас, или которые будут отражать справедливость для нас".
"Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги и над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение, самые главные вещи в начале недели и после этого будет готова техническая команда для командировки в США и для диалога с американскими партнерами", - добавил глава государства.
Зеленский также отметил, что сам он пока не планирует визит в США.
Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.
Недавно стало известно, что США передали Украине новый проект соглашения.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.
Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.
Недавно стало известно, что Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали переговоров Украины и США по соглашению о полезных ископаемых.
Он также отметил, что соглашение с США не должно противоречить пути Украины в Европейский Союз. Это одна из принципиальных позиций нашей страны.
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