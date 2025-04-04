Зеленский отправит в США техническую группу для переговоров по соглашению о недрах

"Команды работают над этим договором, как я и говорил. Мы занимаемся вопросом подбора юридической компании. Есть три ключевые компании которые согласились работать и представлять Украину. В начале следующей недели мы договоримся с одной из трех компаний, сейчас проговариваются условия", - рассказал Зеленский.

По словам президента, у него будет большая встреча с украинской командой, где ему "представят уже полностью все пункты, удовлетворяющие нас, или которые будут отражать справедливость для нас".

"Мы видим в этом соглашении только партнерские шаги и над этим работает команда. Команда представит мне коротко это соглашение, самые главные вещи в начале недели и после этого будет готова техническая команда для командировки в США и для диалога с американскими партнерами", - добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что сам он пока не планирует визит в США.