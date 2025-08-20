ua en ru
Ср, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Історична іронія": Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів щодо України

Середа 20 серпня 2025 12:08
UA EN RU
"Історична іронія": Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів щодо України Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх мирних переговорів щодо України в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Туск вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, стало б "історичною іронією".

Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила тимчасова окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році.

"Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – сказав Туск.

Зустріч Зеленського і Путіна

Після переговорів з Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня президент США Дональд Трамп обговорив із російським диктатором Володимиром Путіним можливість проведення їхньої зустрічі.

Москва наполягає на двосторонньому форматі, проте у майбутньому можливий і тристоронній саміт за участю США.

Серед потенційних локацій називають Женеву, Рим та Угорщину. Швейцарія заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну імунітет від ордера МКС, а Австрія також висловила готовність організувати саміт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Польща Війна в Україні
Новини
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
Аналітика
Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі