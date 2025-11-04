Зеленський відкинув ідею неповноправного членства України в ЄС

На запитання, чи погодилася б Україна на неповноправне членство в ЄС задля швидшого вступу та обходу вето Угорщини, Зеленський відповів: "Ні, як це можна зрозуміти?".

"Мені здається, що дуже важливо, щоб Україна отримала ставлення як до рівної серед рівних. І якщо ми говоримо про членство в ЄС, воно має бути повноправним. Мені здається, це надзвичайно важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру їхньої території чи кількості населення", - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що у питанні членства в ЄС важливо, щоб усі країни поділяли спільні цінності.

"На мою думку, не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС", - наголосив Зеленський.