Зеленский отверг идею неполноправного членства Украины в ЕС

На вопрос, согласилась бы Украина на неполноправное членство в ЕС для быстрого вступления и обхода вето Венгрии, Зеленский ответил: "Нет, как это можно понять?".

"Мне кажется, что очень важно, чтобы Украина получила отношение как к равной среди равных. И если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Мне кажется, это очень важно, чтобы за одним столом сидели равные страны, независимо от размера их территории или количества населения", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в вопросе членства в ЕС важно, чтобы все страны разделяли общие ценности.

"По моему мнению, не может быть получленства или частичного членства в ЕС", - подчеркнул Зеленский.