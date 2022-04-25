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Зеленский о вчерашних обстрелах: российская армия сделала эту Пасху красной от крови

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 апреля 2022 11:07
Зеленский о вчерашних обстрелах: российская армия сделала эту Пасху красной от крови Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы российскими оккупантами Украины 24 апреля. Он заявил, что Россия сделала Пасху красной от крови, атакуя мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Зеленский заявил, что в большой религиозный праздник Россия продолжила цинично атаковать Украину. Это привело к гибели мирных жителей, в том числе и детей.

"Христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины. Которые обстреляли Чугуев, которые убили на Пасху еще 2 детей в Донецкой области. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью против мирных городов. Все, что делает Россия на территории Украины, это точно не христианство, это то, чему противостоял Христос", - сказал глава государства.

Он добавил, что оккупанты сделали Пасху трагедией для Украины.

"Российская армия сделала эту Пасху красной и не только в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы... поэтому, держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера оккупанты выпустили 9 ракет по городу Кременчуг Полтавской области. Повреждены ТЭЦ и НПЗ.

Также мы сообщали, что российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области.

Кроме того, военные РФ обстреляли место проведения пасхальной службы в Васильевке Запорожской области.

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