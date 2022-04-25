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Оккупанты обстреляли место проведения Пасхальной службы в Васильевке на Запорожье, - спикер ОВА

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Запорожская область, Понедельник 25 апреля 2022 00:57
Оккупанты обстреляли место проведения Пасхальной службы в Васильевке на Запорожье, - спикер ОВА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Васильевку Запорожской области, где в это время проводили Пасхальную службу. Под удар попали места, где было ранее анонсировано освящение пасок на праздник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.

"Около 10:00 в Васильевке начались обстрелы. Ракеты, по словам местных, прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение ремней, а сама атака началась сразу с началом службы", - рассказал полковник ВСУ.

Отмечается, что оккупанты при этом принялись распространять лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.

Также спикер ОВА сообщил, что войска РФ пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя и осуществляют наращивание системы управления и ПВО.

"Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации", - говорится в публикации.

При этом Арефьев подчеркивает, что военные ВСУ наносят рашистам потери, а военнослужащие Сил обороны Запорожского края продолжают поиск важных целей для нанесения максимального урона оккупантам.

Ранее сообщалось, что в центре города Васильевка на Запорожье в жилой дом попала российская ракета системы "Ураган". Пострадавших нет, но дом подвергся разрушениям.

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