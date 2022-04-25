Зеленський про вчорашні обстріли: російська армія зробила цей Великдень червоним від крові
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли російськими окупантами України 24 квітня. Він заявив, що Росія зробила Великдень червоним від крові, атакуючи мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
Зеленський заявив, що у велике релігійне свято Росія продовжила цинічно атакувати Україну. Це призвело до гибелі мирних жителів, зокрема й дітей.
"Чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади. Які обстріляли Чугуїв, які вбили у Великдень ще 2 дітей в Донецькій області. Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною і тотальною брехнею проти мирних міст. Усе, що робить Росія на території України, це точно не християнство, це те, чому протистояв Христос", - сказав голова держави.
Він додав, що окупанти зробили Великдень трагедією для України.
"Російська армія зробила цей Великдень червоним і не тільки в календарі, але й червоним від крові. Християни такого не зробили б... тож, тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином", - підкресли Зеленський.
Нагадаємо, вчора окупанти випустили 9 ракет по місту Кременчук Полтавської області. Пошкоджені ТЕЦ і НПЗ.
Також ми повідомляли, що російські війська атакували Чугуїв на Харківщині.
Крім того, військові РФ обстріляли місце проведення великодньої служби у Василівці Запорізької області.
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