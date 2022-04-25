Обстрел Кременчуга: ракеты попали в ТЭЦ и НПЗ, есть погибший и раненые
В результате ракетного удара по Кременчугу 24 апреля пострадали местные теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. Также известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
По его словам, вчера был самый тяжелый обстрел Полтавской области. Девять ракет попали в Кременчугскую ТЭЦ и НПЗ.
"К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - отметил Лунин.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли место проведения пасхальной службы в Васильевке Запорожской области.
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