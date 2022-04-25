Обстрел Кременчуга: ракеты попали в ТЭЦ и НПЗ, есть погибший и раненые

В результате ракетного удара по Кременчугу 24 апреля пострадали местные теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

По его словам, вчера был самый тяжелый обстрел Полтавской области. Девять ракет попали в Кременчугскую ТЭЦ и НПЗ.

"К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - отметил Лунин.