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Россияне обстреляли Чугуев: среди раненых 12-летний ребенок

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Воскресенье 24 апреля 2022 15:59
Россияне обстреляли Чугуев: среди раненых 12-летний ребенок Фото: россияне обстреляли Чугуев (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

24 апреля российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине. В результате обстрела, по информации городских властей, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Информацию об обстреле Чугуева 24 апреля подтвердила городская голова Галина Минаева. По ее словам, есть разрушения в частном секторе и многоэтажке. Количество раненых и погибших городской голове пока не известно.

Позже начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о трех раненых в Чугуеве, среди которых - мать с ребенком 12 лет.

"Ребенок, 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать, 1986 года рождения, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года рождения, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", - написал Владимир Тимошко.

Данных о погибших в сообщении начальника полиции Харьковщины нет. Правоохранители советуют жителям Харьковщины, где ведутся боевые действия, находиться в укрытиях.

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