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Зеленский уволил посла в Перу

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Перу Игоря Тумасова. Эту должность Тумасов занимал более двух лет.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Уволить Тумасова Игоря Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Перу", - говорится в указе №369/2020.

Отметим, Игорь Тумасов - украинский дипломат. Занимал должности советника посольства Украины в Аргентине, советника Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины. Также был Генеральным консулом Украины в Рио-де-Жанейро.

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В июне 2018 года указом пятого президента Петра Порошенко Тумасов был назначен послом в Перу.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.

Кроме того, Зеленский сменил посла в Мексике, а также назначил нового посла Украины на Кипре.

Добавим, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийпосолПеру