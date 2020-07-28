ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Посол Украины в Хорватии возглавил дипмиссию еще в одной стране

Вторник 28 июля 2020 15:32
Посол Украины в Хорватии возглавил дипмиссию еще в одной стране
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Василий Кирилич теперь посол Украины в Хорватии и Боснии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича по совместительству. Он также продолжит выполнять обязанности посла Украины в Хорватии.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе №296/2020.

Отметим, что на должность посла в Хорватии Кирилича назначили в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что посла Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко назначили послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ЗеленскийпосолХорватияБосния и Герцеговина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь