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Зеленский сменил посла в Мексике и назначил на Кипре

Киев, Среда 12 августа 2020 18:47
Зеленский сменил посла в Мексике и назначил на Кипре
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новым послом в Мексике стала Оксана Дромарецкая

Президент Украины Владимир Зеленский сменил посла в Мексике, а также назначил нового посла на Кипре. Новым послом Украины на Кипре стал Руслан Нимчинский.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский указом №315/2020 уволил Руслана Спирина с должности посла в Мексике, Коста-Рике, Гватемале, Панаме и Белизе.

В свою очередь, указом №316/2020 президент назначил послом в Мексике Оксану Дромарецкую.

Напомним, посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, посла Украины в Соединенных Штатах Владимира Ельченко назначили послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.

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