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Зеленский уволил посла в Италии

Среда 15 июля 2020 16:09
Зеленский уволил посла в Италии
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Евгения Перелыгина уволили с должности после в Италии, Мальте и Сан-Марино

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии. На этом посту Перелыгин был почти восемь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указом президента Евгений Перелыгин уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии, Сан-Марино, Мальте и продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН. Перелыгин занимал эту должность с 2012 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла в Румынии.

Кроме того, Зеленский сменил посла Украины в Испании.

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