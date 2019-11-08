Зеленский уволил нескольких заместителей Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, указом №826/2019 президент уволил с должности заместителя главы СБУ Дмитрия Нескромного. Другим указом Зеленский назначил Нескромного первым заместителем главы СБУ- начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Указом №825/2019 он уволил с должности замглавы СБУ Анатолия Дублика.

"Уволить Дублика Анатолия Ярославовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Также указом №824/2019 с аналогичной должности был уволен Вадим Поярков.

Напомним, ранее Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. Указ был обнародован 7 ноября.

Также РБК-Украина писало, что президент назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях, а именно в Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях. Также президент уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Андрея Олейника.