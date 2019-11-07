ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил начальников СБУ в шести областях

Новости » Политика     07.11.2019 - 12:40
Зеленский назначил начальников СБУ в шести областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также уволил начальника СБУ в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, назначены новые начальники СБУ в следующих областях:

  • Волынская область - Павел Данюков;
  • Винницкая область - Анатолий Денисенко;
  • Ивано-Франковская область - Сергей Заяц;
  • Полтавская область - Евгений Борзилов;
  • Тернопольская область - Юрий Борейчук;
  • Херсонская область - Сергей Криворучко.

Кроме того, Зеленский сегодня уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Андрея Олейника.

Напомним, ранее сообщалось об увольнении главного следователя СБУ Богдана Тиводара. Примечательно, что назначен на эту должность он был уже при Зеленском в июле 2019 года. Отметим, на последнем брифинге Тиводар заявил, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к побегу Алексея Левина за границу. Левина называют организатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году, которая впоследствии умерла от осложнений.

Также Зеленский сегодня назначил Игоря Носко начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

КСУ в четверг рассматривает три закона Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украиныназначение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь