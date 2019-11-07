Зеленский назначил начальников СБУ в шести областях

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также уволил начальника СБУ в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, назначены новые начальники СБУ в следующих областях:

Волынская область - Павел Данюков;

Винницкая область - Анатолий Денисенко;

Ивано-Франковская область - Сергей Заяц;

Полтавская область - Евгений Борзилов;

Тернопольская область - Юрий Борейчук;

Херсонская область - Сергей Криворучко.

Кроме того, Зеленский сегодня уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Андрея Олейника.

Напомним, ранее сообщалось об увольнении главного следователя СБУ Богдана Тиводара. Примечательно, что назначен на эту должность он был уже при Зеленском в июле 2019 года. Отметим, на последнем брифинге Тиводар заявил, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к побегу Алексея Левина за границу. Левина называют организатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году, которая впоследствии умерла от осложнений.

Также Зеленский сегодня назначил Игоря Носко начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.