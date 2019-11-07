Президент назначил главу СБУ в АР Крым

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 7 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №822/2019.

Напомним, Владимир Зеленский назначил начальников региональных управлений Службы безопасности Украины в шести областях, а именно в Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях. Также президент уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Андрея Олейника.

Ранее сообщалось об увольнении главного следователя СБУ Богдана Тиводара. На последней пресс-конференции Тиводар заявил, что СБУ устанавливает возможную причастность полицейских к побегу Алексея Левина за границу. Левина называют организатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в 2018 году, которая впоследствии умерла от осложнений.

Также Зеленский сегодня назначил Игоря Носко начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.