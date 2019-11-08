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Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ

Новости » Политика     08.11.2019 - 11:36
Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым заместителем главы СБУ стал Дмитрий Нескоромный

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже приказом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, в четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Новым руководителем управления СБУ в АР Крым стал Евгений Нетужилов.

Кроме того, вчера Зеленский назначил начальников региональных управлений СБУ в шести областях, а именно в Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях. Также глава государства уволил начальника управления СБУ в Днепропетровской области Андрея Олейника.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
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