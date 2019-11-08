Зеленський звільнив кількох заступників Баканова

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Служби безпеки України Івана Баканова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, указом №826/2019 президент звільнили з посади заступника голови СБУ Дмитра Нескромного. Іншим указом Зеленський призначив Нескромного першим заступником глави СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Указом №825/2019 він звільнив з посади заступника голови СБУ Анатолія Дублика.

"Звільнити Дублика Анатолія Ярославовича з посади заступника голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Також указом №824/2019 з аналогічної посади був звільнений Вадим Поярков.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Євгена Нетужилова начальником головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Указ був оприлюднений 7 листопада.

Також РБК-Україна писало, що президент призначив начальників регіональних управлінь Служби безпеки України в шести областях, а саме у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській областях. Також президент звільнив начальника управління СБУ в Дніпропетровській області Андрія Олійника.