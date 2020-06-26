ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Новости » Политика     26.06.2020 - 15:31
Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

С должностей уволили Трегубенко и Слядневу

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении двух заместителей главы Службы внешней разведки. Уволили Сергея Трегубенко и Екатерину Слядневу.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Сляднева была уволена с должности указом №247/2020, а Трегубенко президент уволил указом №250/2020 от 25 июня.

Напомним, в начале июня Зеленский решил сменить главу Службы внешней разведки. Глава государства уволил с должности руководителя службы Валерия Евдокимова.

Службу внешней разведки возглавил Валерий Кондратюк, который при президентстве Петра Порошенко был заместителем главы АП.

Кроме того, Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки, чтобы она более эффективно выполняла поставленные задачи.

До этого Рада приняла закон для определения общей структуры Службы внешней разведки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь