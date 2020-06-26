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Зеленський звільнив двох заступників глави Служби зовнішньої розвідки

Новини » Політика     26.06.2020 - 15:31
Зеленський звільнив двох заступників глави Служби зовнішньої розвідки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

З посад звільнили Трегубенка та Сляднєву

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Звільнили Сергія Трегубенка та Катерину Сляднєву.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сляднєва була звільнена з посади указом №247/2020, а Трегубенка президент звільнив указом №250/2020 від 25 червня.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський вирішив змінити главу Служби зовнішньої розвідки. Глава держави звільнив з посади керівника служби Валерія Євдокимова.

Службу зовнішньої розвідки очолив Валерій Кондратюк, який за президентства Петра Порошенка був заступником глави АП.

Крім того, Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки, щоб вона ефективніше виконувала поставлені завдання.

До цього Рада ухвалила закон для визначення загальної структури Служби зовнішньої розвідки.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир Зеленський
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