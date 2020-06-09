ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки

Новости » Политика     09.06.2020 - 14:51
Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент представил нового главу Службы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести реформу Службы внешней разведки. Соответствующее поручение президент дал новому главе Службы Валерию Кондратюку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, приоритетом в деятельности Службы внешней разведки должны стать эффективное выявление потенциальных угроз, помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", - сообщил президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, назначив на должность вместо Валерия Евдокимова Валерия Кондратюка.

Ранее РБК-Украина писало, что в январе Верховная рада приняла за основу законопроект, которым предлагается определить общую структуру Службы внешней разведки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийреформыразведка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь