Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент представил нового главу Службы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести реформу Службы внешней разведки. Соответствующее поручение президент дал новому главе Службы Валерию Кондратюку.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, приоритетом в деятельности Службы внешней разведки должны стать эффективное выявление потенциальных угроз, помощь в возвращении временно оккупированных территорий Украины, защита национальных экономических интересов, содействие оборонно-промышленному комплексу, противодействие враждебным информационным операциям и защита украинцев за рубежом.

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями", - сообщил президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, назначив на должность вместо Валерия Евдокимова Валерия Кондратюка.

Ранее РБК-Украина писало, что в январе Верховная рада приняла за основу законопроект, которым предлагается определить общую структуру Службы внешней разведки.

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Автор: Игорь Литвиненко