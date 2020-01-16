Рада одобрила за основу закон о Службе внешней разведки

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В документе предлагается определить общую структуру Службы внешней разведки

Парламент принял за основу в повторном первом чтении законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 273 нардепа.

В частности, предлагается изложить в новой редакции закон "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса ведомства, руководства его деятельностью и общей структуры.

Документом определен правовой статус Службы внешней разведки Украины, унормирован в соответствии с Конституцией Украины вопрос руководства, а также назначение и увольнение с должностей председателя, первого заместителя и заместителей главы ведомства.

Также в законе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой и урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом закона.

Кроме того, в Заключительных положениях проекта предусмотрено синхронизированное введение в действие этого проекта в случае его принятия одновременно с вступлением в силу закона "О разведке".

Напомним, парламент принял за основу в повторном первом чтении проект закона №2412-д "О разведке", за него проголосовали 233 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в Раде анонсировали, что 16 января народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о разведке и законопроект о внесении изменений в закон "О службе внешней разведки".

Так, ранее парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке".

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины".