Зеленський уперше прокоментував кадровий скандал в АОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що паузи в підтримці нашої армії - від дронів до ППО - це будуть не тільки втрати у військових, втрати цивільного населення, буде більше ударів. Він не може робити жодної паузи в поставках", - відповів Зеленський на прохання прокоментувати, який вигляд скандал матиме в очах західних партнерів.

За його словами, Умєров має право робити все, щоб не було перерв у постачанні. Особливо якщо є інституційні проблеми з підписанням контрактів або сигнали про зниження підтримки ЗСУ, оскільки "не може бути пауз у термінових рішеннях".

Зеленський підкреслив, що більша частина фінансування зосереджена на закупівлях для армії.

"І якщо є гроші, а якась поставка не прийшла, то міністр має зробити все, щоб більше таких проблем не було. Тому що це наше життя, і це найголовніше. І він це виконує", - додав Зеленський.

Скандал у Міноборони

Минулого тижня наглядова рада Агенції оборонних закупівель погодила продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою. Однак міністр Рустем Умєров заявив, що контракт із Безруковою не продовжать, а замість неї АОЗ тимчасово очолить Арсен Жумаділов (також директор ДП "Державний оператор тилу".

Проблема в тому, що управління АОЗ здійснюється на принципах корпоративного управління. Безрукова назвала рішення міністра тиском. Протягом цього тижня кадровий скандал супроводжувався плутаниною в Єдиному державному реєстрі, в якому кілька разів змінювався керівник Агенції. У п'ятницю міністерство остаточно заявило, що з Мариною Безруковою не продовжуватимуть контракт.

Докладніше читайте в матеріалі "Скандал у Міноборони. Чому Умеров змінив керівництво АОЗ і що не так із закупівлею зброї".