"Питання були ще влітку". Міноборони пояснило позицію щодо Безрукової в АОЗ

Міністерство оборони розглядало звільнення Марини Безрукової з посади голови Агентства оборонних (АОЗ) закупівель ще влітку. Але її вирішили залишити на посаді до терміну завершення контракту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу в Міноборони заявили заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський і начальник тилу Командування Сил логістики ЗСУ Сергій Булавко.

Гаврилюк розповів, що питання про звільнення Безрукової виникло ще влітку, а потім у жовтні минулого року. Але його переглянули, оскільки було ухвалено рішення про створення офісів усередині АОЗ, які могли б укладати контракти і їх підписувати.

"Але як виявилося, вони укладали контракти, а право підписувати здійснюється все одно керівником і першим заступником", - додав він.

За словами заступника міністра, потім до Міноборони прийшли два заступники глави АОЗ і попросили залишити Безрукову на своїй посаді до термінів завершення контракту. Міністерство пішло на зустріч.

"Потім, коли пішла ця ситуація... якщо десь є провал, ти маєш написати заяву і піти... Розбалансована робота практично всієї структури через ті домовленості, які нею не були виконані. І боротьба в медіапросторі, щоб залишитися на посаді, зміна реєстрів через нотаріусів мене іноді дивує", - заявив Гаврилюк.

Він уточнив, що з цією ситуацією розібралися правоохоронні органи і вони, ймовірно, скоро вийдуть з інформаційною рамкою.

"Я думаю, що однозначно була спроба назад захопити державне підприємство", - вважає чиновник.

Які недоліки побачило Міноборони в роботі АОЗ

За словами Канєвського, Міноборони зафіксувало в роботі АОЗ у 2024 році кілька негативних тенденцій, які були висвітлені в службових документах.

Він уточнив, що перший недолік - це "невиконання контрактів щодо низки критичної номенклатури, зокрема боєприпасів". Це призводило до скарг від Генштабу.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони зазначив, що другий недолік - спрямування грошового ресурсу на постачання боєприпасів з-за кордону в основному у дві компанії.

При цьому третій недолік, як розповів Канєвський, - неможливість упорядкувати всю інформацію про комерційні пропозиції з усього світу через "недосконалість внутрішніх процедур АОЗ".

Міноборони очікує, що всі ці недоліки виправлять у 2025 році.

Службове розслідування

Булавко зазначив, що поки що проводиться тільки одне службове розслідування щодо контракту на постачання протитанкової міни М15 і М6А2.

"Результати службового розслідування будуть доведені тим посадовим особам, до яких це відноситься. Є або були застереження щодо цих мін, і на сьогоднішній день ті застереження, які були надані СБУ, вони були враховані", - додав він.

Зі свого боку Канєвський запевнив, що підставою для службового розслідування став лист від одного з правоохоронних органів і це не каральний метод.