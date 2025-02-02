Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в АОЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Associated Press.

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что паузы в поддержке нашей армии - от дронов до ПВО - это будут не только потери у военных, потери гражданского населения, будет больше ударов. Он не может делать ни одной паузы в поставках", - ответил Зеленский на просьбу прокомментировать, как скандал будет выглядеть в глазах западных партнеров.

По его словам, Умеров имеет право делать все, чтобы не было перерывах в поставках. Особенно если есть институциональные проблемы с подписанием контрактов или сигналы о снижении поддержки ВСУ, так как "не может быть пауз в срочных решениях".

Зеленский подчеркнул, что большая часть финансирования сосредоточена на закупках для армии.

"И если есть деньги, а какая-нибудь поставка не пришла, то министр должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь, и это самое главное. И он это выполняет", - добавил Зеленский.

Скандал в Минобороны

На прошлой неделе наблюдательный совет Агентства оборонных закупок согласовал продление контракта с директором Мариной Безруковой. Однако министр Рустем Умеров заявил, что контракт с Безруковой не продлят, а вместо нее АОЗ временно возглавит Арсен Жумадилов (также директор ГП "Государственный оператор тыла".

Проблема в том, что управление АОЗ осуществляеться на принципах корпоративного управления. Безрукова назвала решение министра давлением. В течение этой неделе кадровый скандал сопровождался путаницей в Едином государственном реестре, в котором несколько раз менялся руководитель Агентства. В пятницу министерство окончательно заявило, что с Мариной Безруковой не будут продлевать контракт.

Подробнее читайте в материале "Скандал в Минобороны. Почему Умеров сменил руководство АОЗ и что не так с закупкой оружия".