Скандал у Міноборони. Чому Умєров змінив керівництво АОЗ та що не так із закупівлею зброї

Минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров оголосив про зміну керівництва Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Агенція каже про тиск, а звільнена міністром директорка АОЗ Марина Безрукова заявляє, що продовжить працювати.

У чому суть конфлікту та що не так із оборонними закупівлями, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що саме зробив Умєров

У п'ятницю, 24 січня, міністр оборони опублікував пост, у якому заявив, що Агенція оборонних закупівель нібито не справляється із завданням забезпечити фронт необхідним озброєнням вчасно і в повному обсязі.

За його словами, за останні півроку замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, "ми отримали політичні ігри". Він також розкритикував ситуацію зі зливом інформації про контракти в медіа.

"Закупівлі зброї... чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може в реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах і в яких виробників", - заявив він.

Він також зазначив, що масштаби цих закупівель у підсумку не відчули на передовій. У провалі цієї роботи міністр звинуватив свого заступника Дмитра Клименкова (сьогодні Кабмін відправив його у відставку) і директора АОЗ Марину Безрукову. Щодо другої він вирішив не продовжувати контракт, при тому, що минулого тижня наглядова рада проголосувала за продовження контракту на рік.

Крім того, з наглядової ради відкликали представників держави - голову наглядової ради Юрія Джигира (колишній заступник міністра оборони) і керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута.

Умєров анонсував перезапуск наглядової ради й оголосив, що Агенцію очолить Арсен Жумаділов, який також є керівником Державного оператора тилу (ДОТ).

"Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша - лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат - незадовільний", - додав міністр.

Що таке Агенція оборонних закупівель

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони - це агенція, що здійснює централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для Сил оборони України.

Її місія - швидко й ефективно задовольняти потреби армії у зброї, щоб посилити її можливості на полі бою. Агенція з'явилася в червні 2022 року, Марина Безрукова очолювала АОЗ із січня 2024 року.

Агенція реально запрацювала тільки в лютому 2024 року, поступово перебираючи на себе функції, які виконував профільний департамент Міноборони. Після гучних скандалів (наприклад, із "яйцями по 17 гривень" і звільненням ексміністра Олексія Рєзнікова) здавалося, що це допоможе зняти корупційну тінь із міністерства і налагодити закупівлі максимально прозоро.

Агенції виділили бюджет на 2024 рік близько 300 млрд гривень, які, згідно зі звітом АОЗ, майже повністю витрачено. За минулий рік вдалося знизити або утримати закупівельні ціни на боєприпаси критичної номенклатури, укласти контракти з 50 зарубіжними компаніями і профінансувати контракти зі 155 українськими виробниками, йдеться у звіті.

Позиція Агенції та Безрукової

Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на наглядову раду. І підкреслила, що наглядова рада підтримала продовження контракту з Безруковою.

"А отже, АОЗ продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, оскільки повноваження продовжувати або розривати чинний контракт директора має виключно наглядова рада", - йдеться в офіційній заяві від 25 січня.

Також наголошується, що незважаючи на відкликання двох членів, які проявили незалежну позицію, наглядова рада залишається правомочною. І за цих обставин анонсування приходу Арсена Жумаділова замість Безрукової є тиском і спробою перевести управління АОЗ із незалежного корпоративного в "ручний режим".





Фото: відсторонена від посади директора АОЗ Марина Безрукова каже, що раніше до неї не було жодних претензій (facebook.com/maryna.bezrukova)

Це безпрецедентне порушення всіх домовленостей між Міністерством оборони, громадянським суспільством і міжнародними партнерами, які, зокрема, фінансують виробництво української зброї в рамках "данської моделі", додали в Агенції.

За день до цього в ефірі "Суспільного" Безрукова зазначила, що була шокована заявою Умєрова, який відмовився продовжити контракт. За її словами, на особистих зустрічах той не висловлював їй жодних претензій. А щодо призначення Жумаділова, не знає, як це можна зробити, "не порушивши всіх можливих законів і всіх можливих реформ".

Умєров vs Безрукова. Хто правий

Співрозмовник РБК-Україна зі "Слуги народу" каже: у цьому конфлікті складно знайти крайнього, оскільки і в Умєрова, і в Безрукової - своя правда.

З одного боку, Безрукова не була помічена в корупційних історіях. З іншого, Міністерству оборони дістається, тому що воно не може вчасно постачати озброєння на передову через прострочені або зірвані контракти.

"У цій історії цілий клубок проблем. Ринок озброєння дуже специфічний. Безрукова робила мінімальні переплати, щоб мінімізувати ризики. І вона не могла не працювати повністю без посередників, тому що значна частина продавців за кордоном хоче працювати тільки через своїх представників. І представники теж бувають різні. Тому проблеми з контрактами - це теж не зовсім її вина чи наслідок якоїсь корупції з її боку", - пояснив співрозмовник.

За його словами, на додачу між Умєровим і Безруковою є особистісна неприязнь. Міністра дратувало, що нібито "за її сприяння" в медіа потрапляли деталі збройових контрактів, які становлять державну таємницю.

"Безрукова таким чином нібито відбивалася від звинувачень у тому, що її команда погано працює. Хоча в такий спосіб це не робиться. Та й Умєров юридично неправий у тому, як він провів рішення про її звільнення, нехтуючи корпоративним управлінням", - пояснив він.

За даними РБК-Україна, у профільному комітеті Ради з питань національної безпеки і оборони немає єдиної думки. Багато хто підтримує Умєрова, але не всі згодні з тим, як була реалізована його позиція.

Що не так зі звільненням Безрукової

Проблему із законним/незаконним звільненням Безрукової пояснили в Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

Зокрема, у грудні міністерство внесло зміни до статуту Агенції оборонних закупівель, згідно з якими надало собі право призначати директора в обхід наглядової ради, якщо є загрози національній безпеці. Але це не відповідає принципам незалежного корпоративного управління.

Хоча сама ситуація з наглядовою радою до кінця незрозуміла. Вона сформувалася за місяць до завершення контракту з Безруковою, де-юре в ній було п'ятеро членів, але де-факто один з них - Патрік Аурой (Франція) - контракт не підписав і самоусунувся. І після рішення міністерства про відкликання двох членів де-юре залишаються три учасники, а де-факто тільки двоє.

Незрозуміло, чи залишається наглядова рада правомочною, а її рішення про продовження контракту з Безруковою чинним.

"Якщо так, то рішення про призначення головою АОЗ глави Державного оператора тилу не має юридичної сили, принаймні до ухвалення міністерством і погодження Кабінетом міністрів рішення про позбавлення Патріка Ауроя статусу члена наглядової ради", - йдеться в заяві.

Громадська рада вважає, що ситуація могла бути виправлена в будь-який момент. Але левова частина відповідальності за те, що цього не сталося, лежить на Міноборони. І оскільки конфлікт набирає обертів, то може трапитися "класична українська історія" з двома директорами.

Щоб запобігти цьому, не підірвати репутацію України та міжнародну допомогу, Громадська антикорупційна рада закликала РНБО та політичне керівництво України втрутитися.

Хто зараз головний в АОЗ

Учора Арсен Жумаділов повідомив, що приступив до виконання обов'язків директора Агенції оборонних закупівель.

"Мова не про амбіції - у ЗСУ немає часу на очікування, коли інституції не працюють належним чином. Прикро, що такий вибір у принципі виник, але між формою і змістом за даних обставин я обираю зміст", - написав він у Facebook.

В інтерв'ю "Суспільному" він розповів, що щодо Марини Безрукової триває службове розслідування, на цей час вона відсторонена. Тому виконання обов'язків поклали "на того, у кого є розуміння, як працює система забезпечення Сил оборони".

За його словами, йдеться лише про суміщення двох посад, об'єднувати Агенцію оборонних закупівель із Державним оператором тилу не планують.

Чи загрожує Умєрову відставка

Однією з перших незаконними діями міністра назвала голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. І засудила призначення Жумаділова замість Марини Безрукової.

"Міністр, який порушує закон... - також має подати заяву про відставку. Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність - не порожній звук", - написала вона у Facebook.

Напередодні стало відомо, що за заявою на Умєрова в НАБУ зареєстрували провадження. Сам він і президент Володимир Зеленський, за квотою якого в українському уряді призначають міністра оборони, можливість відставки не коментували.

Тим часом у профільному оборонному комітеті Ради сумніваються, що історія з Агенцією оборонних закупівель виллється у відставку Умєрова. Хоча співрозмовники РБК-Україна в "Слузі народу" стверджують, що зауваження до його роботи були і раніше. Зокрема, деякі члени комітету вважають, що він сфокусувався тільки на міжнародній площині, а внутрішні процеси передав своїм заступникам.

Ще одне джерело РБК-Україна в президентській команді підтверджує: поки передумов для звільнення Умерова немає.

На конфлікт ще вчора відреагували партнери України з країн "Великої сімки".

"Посли G7 радять оперативно вирішити ситуацію в АОЗ і зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Відповідність принципам належного врядування та рекомендаціям НАТО важлива для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - ідеться в заяві в соціальній мережі X.

При підготовці використовувалися: заяви міністра оборони Рустема Умєрова, Агентства оборонних закупівель, відстороненої директорки Марини Безрукової, Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голови антикорупційного комітету Ради Анастасії Радіної, коментарі співрозмовників РБК-Україна в "Слузі народу", оборонному комітеті Ради та команді президента.